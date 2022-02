Franse voetballer Kurt Zouma moet katten afgeven na filmpje van mishandeling

Op de video, die dinsdag uitlekte, is te zien hoe de 27-jarige Zouma zijn kat achtervolgt, een trap geeft, een schoen toegooit en ook nog een slag op de snuit geeft terwijl het dier zich in de armen van een kind bevindt. Het hele gebeuren speelde zich af met gelach in de achtergrond en lachende emoji’s die ingebed zijn op de beelden. Volgens The sun zou Zouma furieus geweest zijn nadat de kat per ongeluk een vaas had omgestoten en een lamp had uitgetrokken.

Zouma bood nadien in een persbericht zijn excuses aan, maar hij kwam er niet zomaar van af. Zijn club West Ham gaf hem “de grootst mogelijke boete”, wat inhoudt dat hij twee weken salaris niet krijgt. Voor Zouma, niet de eerste de beste, komt dat neer op goed 300.000 euro. Ook Adidas, het sportmerk dat hem sponsort, beslist de samenwerking met hem samen te zetten. West Ham zag ook een sponsor vertrekken door het incident.

Nu blijkt ook dat Zouma zijn twee katten heeft moeten afstaan. Dat besliste het RSPCA, een organisatie die toeziet op een vredig samenleven tussen mens en kat, in samenspraak met de lokale politie. “De twee katten zijn nu in veilige handen bij ons”, laat het RSPCA weten. “Ze zijn onderzocht en zullen tijdens het onderzoek bij ons blijven.”