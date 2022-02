Vermiste Nederlandse vrouw door bouwvakkers dood aangetroffen op bouwwerf in Italië

Een 40-jarige Nederlandse vrouw is dood aangetroffen in een afgelegen gebouw in aanbouw in de Noord-Italiaanse stad Vigevano waar ze woonde. Bouwvakkers hebben haar woensdagmiddag levenloos gevonden. Dat melden Italiaanse media. Ze was sinds begin december vermist.

De 40-jarige Sara Ahmed Lemlem, een Nederlandse ingenieur met Ethiopische roots, was sinds begin december spoorloos na een zware ruzie met haar Italiaanse vriend. Ze zou daarna zonder geld, identiteitsbewijs of gsm thuis vertrokken zijn. Waarheen, dat probeerde haar familie zelfs via het populaire Italiaanse tv-programma Chi l’ha visto? (Wie heeft hem gezien?) te weten te koen. Haar vriend vertelde daarin dat ze geruziet hadden, maar dat er geen sprake was geweest van fysiek geweld. De Nederlandse was in 2018 naar Italië verhuisd, maar wilde naar verluidt terug. Corrado zei in het programma nog dat hij dacht dat ze buiten “even ging afkoelen” en wel opnieuw binnen zou komen.

Woensdag kwam helaas slecht nieuws van de zoektocht naar de vrouw. Een groep werkmannen trof haar lichaam dan aan in de liftschacht van een gebouw in aanbouw, op een werf dus op enkele minuten van haar woning. Een autopsie moet nu uitwijzen hoe ze om het leven is gekomen. Volgens Italiaanse media houdt de politie zowel rekening met moord als met zelfmoord.