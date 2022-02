Man slaat spijker in hoofd van zwangere Pakistaanse vrouw met belofte dat zij een jongetje krijgt

In Pakistan is de politie een zoektocht gestart naar een gebedsgenezer die naar verluidt een spijker van 5 centimeter in het hoofd van een zwangere vrouw heeft geslagen. De man had gezegd dat zij op die manier een jongetje zou krijgen.

De vrouw arriveerde in het ziekenhuis in Peshawar nadat ze eerst zelf had geprobeerd om met een tang de spijker eruit te halen. Eerst vertelde ze de artsen dat ze de spijker zelf in haar hoofd had geslagen, maar later gaf ze toe dat het een gebedsgenezer was. Hij had haar gegarandeerd dat ze zo een jongetje zou baren.

Een dokter van Lady Reading Hospital zei dat de vrouw “volledig bij bewustzijn was, maar enorme pijn had”, toen ze arriveerde bij het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart nadat de röntgenfoto’s van de verwonding online waren verschenen.

Drie dochters

Personeel van het ziekenhuis liet aan de plaatselijke krant Dawn weten dat de vrouw de gebedsgenezer had benaderd nadat ze van een buurman over de praktijk had gehoord. De vrouw had al drie dochters en haar man had gedreigd haar te verlaten als ze nog een meisje zou krijgen. “Uit angst is ze naar de gebedsgenezer gegaan”, aldus het ziekenhuispersoneel.

In sommige Zuid-Aziatische landen wordt vaak gedacht dat een zoon op lange termijn betere financiële zekerheid biedt aan ouders dan dochters. Dit leidt tot uitbuitingspraktijken door zogenaamde gebedsgenezers. Gebedsgenezers komen relatief veel voor in bepaalde delen van Pakistan, vooral in de noordwestelijke stamgebieden. Hun praktijken zijn gebaseerd op het soefisme (een mystieke stroming van de islam).

Politiechef Abbas Ahsan tweette dinsdag dat er een speciaal onderzoeksteam is gevormd om ’de gebedsgenezer voor het gerecht te brengen die met het leven van een onschuldige vrouw speelde en een spijker in haar hoofd sloeg met de valse belofte van een zoon’.