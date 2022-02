Rekruteringscampagne KBVB leverde al 375 kandidaat-scheidsrechters op: “Dit is veelbelovend”

Het merendeel van de scheidsrechters in spe zijn tussen 15 en 20 jaar en ruim 6 procent onder hen is vrouw. De jongste deelnemers zijn 15 jaar oud. De oudste kandidaten zijn halverwege de 60. Een vijfde van de kandidaten fluit vandaag al hun eerste wedstrijden. Twee procent van de jongere kandidaten volgt het regionale talentenprogramma. Daarna worden deze talenten in de hogere amateurreeksen heel actief verder opgeleid door de KBVB om hen technisch en fysiek voor te bereiden voor de top.

Geïnteresseerden kunnen zich nog tot eind februari inschrijven voor een opleiding. Die duurt 20 uur met zowel theorie als praktijk in 5 tegen 5 of 8 tegen 8 wedstrijden en wordt afgesloten met een examen. Enkele weken daarna fluiten kandidaat-refs hun eerste officiële wedstrijden bij de U15 onder begeleiding van een mentor uit hun vriendenkring. Tijdens het seizoen krijgen ze verder minstens drie evaluaties.

“Veelbelovend”

“We zijn met grote ambities aan een van de grootste rekruteringscampagnes uit de geschiedenis van het Belgische scheidsrechterskorps gestart. Maar de eerste resultaten tot december zijn veelbelovend”, stelt Stephanie Forde, Operations Director van het Professional Refereeing Department van de KBVB. “En het ziet ernaar uit dat het succes van de eerste seizoenshelft zich heeft herhaald in januari. We zijn dus goed op weg om 700 nieuwe rekruten te vinden. We zijn trouwens bijzonder blij dat er veel jongeren zich kandidaat stellen. Met de talenten die daarbij zitten, kunnen we meerdere jaren werken en hen klaarstomen voor een carrière als topscheidsrechter.”

De KBVB hoopt overigens dat er de komende weken nog vers scheidsrechtersbloed wordt gevonden in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, Namen en Luxemburg. Die hinken immers achterop. “Het zou het voetbal in deze provincies echt vooruithelpen de komende jaren”, onderstreept Stephanie Forde.

Vandaag telt het Belgisch voetbal ruim 4.000 scheidsrechters. Ongeveer een vijfde zijn jongeren tussen 15 en 22 jaar. Bijna de helft van de Belgische refs is ouder dan 40. Bijna 4 procent is zelfs ouder dan 70 jaar. De voorbije drie jaar bleef de instroom gelijk, maar stopten er meer oudere scheidsrechters.