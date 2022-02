EA Sports verwijdert Marc Overmars als ‘icoon’ uit computerspel FIFA22

Marc Overmars gold in FIFA22 vanwege zijn prestaties als speler van onder meer Oranje, Ajax, Arsenal en FC Barcelona als een ’icoon’. — © HH/ANP

Computerspellenbouwer EA Sports heeft besloten om Marc Overmars (48) te verwijderen uit voetbalspel FIFA22. De in opspraak geraakte en inmiddels opgestapte directeur voetbalzaken van Ajax was als oud-voetballer van Oranje, Arsenal en FC Barcelona speelbaar als ’icoon.’

LEES OOK. Sportief directeur vertrekt bij Ajax wegens grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwelijke collega’s: “Ik schaam me kapot”

Gamers kunnen in FIFA Ultimate Team hun eigen team samenstellen door spelers uit het heden en het verleden te kopen in de vorm van virtuele kaarten. Ook met Nederlanders als Johan Cruijff, Ruud Gullit en Dennis Bergkamp kan op die manier in de nieuwste games worden gespeeld.

“Marc Overmars verschijnt niet meer in pakketten in FIFA Ultimate Team (FUT) en in Ultimate Draft”, meldde EA Sports woensdag.

Het komt erop neer dat er geen geen nieuwe kaarten meer verschijnen van Overmars. De kaarten die al zijn gekocht, blijven wel actief. De game-uitgever heeft geen duidelijkheid verschaft over de exacte beweegredenen achter het besluit, al laten die zich natuurlijk raden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

LEES OOK. Edwin Van der Sar wist niet van seksueel overschrijdend gedrag Marc Overmars: “Afschuwelijke situatie”

Mason Greenwood

Overmars is niet de eerste (oud-)speler die door EA Sports wordt verwijderd uit FIFA. Recent werd Manchester United-speler Mason Greenwood ’offline’ gehaald, omdat de Engelseman wordt verdacht van verkrachting en mishandeling.

Ook Marco van Basten werd in 2019 tijdelijk geschrapt als icoon, omdat hij in opspraak raakte nadat hij tijdens een onbewaakt moment live op televisie de woorden ’Sieg Heil’ uitsprak.

LEES OOK. Hoe de Overmars-affaire ook succescoach Erik ten Hag richting de exit duwt, én een nieuwe titel op de helling zet