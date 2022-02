VUB-rector verontschuldigt zich tegenover slachtoffers grensoverschrijdend gedrag: “Onvoldoende ondersteuning geboden”

Caroline Pauwels, de rector van de Vrije Universiteit Brussel, heeft zich in een mail naar haar studenten en medewerkers verontschuldigd tegenover de slachtoffers van het grensoverschrijdend gedrag. In diezelfde mail kondigt de VUB enkele nieuwe acties aan om dergelijke situaties in de toekomst beter te behandelen.

Het grensoverschrijdend gedrag aan het adres van een VUB-professor kwam pas na een lange procedure van bijna een jaar naar buiten. Hoewel die procedure correct werd doorlopen en de betrokken professor werd ontslaan, bleef bij de studenten en medewerkers van de Brusselse universiteit een wrang gevoel hangen.

“Als universiteit, maar ook als rector en als mens, moet je durven toegeven dat het niet goed genoeg is. Ik wil me als rector, namens de instelling verontschuldigen tegenover de slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag die te lang in de kou bleven staan”, stelt rector Pauwels in de mail. “Sommige uitspraken verhoogden hun leed en andere woorden die het leed mogelijk hadden kunnen verzachten, werden niet geuit. De procedures die de VUB hanteerde en de uitkomst ervan hebben onvoldoende ondersteuning geboden aan zij die er nood aan hadden”, vervolgt ze.

De VUB gaat haar meldpunt en werking verbeteren, want als progressieve universiteit wil ze beter doen. Vanuit de huidige ervaring stelt het enkele acties voor aan de advies- en bestuursorganen. De deontologische code en de interpersoonlijke relaties worden verduidelijkt, er komen trainingen rond grensoverschrijdend gedrag, het meldpunt wordt transparanter, de tuchtprocedure wordt onderzocht en er zal proactief met slachtoffers gecommuniceerd worden.