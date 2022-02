Marc Brys niet te spreken over inhaalmatch OH Leuven - KV Mechelen: “Nu zijn wij het slachtoffer”

Marc Brys is niet opgezet met de uitspraak dat de wedstrijd tegen KV Mechelen moet ingehaald worden. Dat liet de trainer van OH Leuven verstaan na de zege tegen Genk woensdagavond. “Dit is een onrecht naar ons toe en een verkrachting van een wet die veel beter verdient. Het woord discriminatie wordt nogal snel uitgesproken.”

De Disciplinaire Raad van de voetbalbond besliste dat de wedstrijd tussen OH Leuven en KV Mechelen wel degelijk gespeeld moet worden. Malinwa kwam op 15 januari niet opdagen aan Den Dreef wegens te veel coronabesmettingen. Terwijl de Leuvenaars voor een forfaitscore pleitten, stelden ze bij KV dat het reglement niet duidelijk en niet correct was. KV kreeg uiteindelijk gelijk.

Maar dat zint OHL-trainer Marc Brys niet. De 59-jarige Antwerpenaar nam woensdagavond na de zege tegen Genk (2-1) geen blad voor de mond op de persconferentie. “Als we van KV Mechelen moeten aanhoren dat er sprake is van discriminatie, lijkt me dat een schande voor de mensen die gestorven zijn om de rechten van de mens erdoor te krijgen.” In de zaak haalden de Kakkers aan dat -21-jarigen gediscrimineerd zouden worden, indien met hen geen rekening zou gehouden worden en een forfaitnederlaag wordt toegekend aan geel-rood. “Maar nu is het een onrecht naar ons toe en een verkrachting van een wet die veel beter verdient. Het woord discriminatie wordt nogal snel uitgesproken”, vond Brys.

“De regel van de -21-jarigen is een correcte regel. De man van KV Mechelen wist drie dagen op voorhand wel degelijk af van die verschillende spelerslijsten. En drie dagen later zijn ze dan plots desperados die niet komen opdagen. De regel is misschien wel terecht ingevoerd, maar is niet de reden waarom de wedstrijd niet is gespeeld. Daar gaat het hier niet over.”

© Isosport

Niet correct

“De reden waarom de wedstrijd nu gespeeld zou moeten worden, is niet correct”, ging Brys verder. “Iedereen weet dat er (bij KV Mechelen, red.) te veel afwezigen waren, en dat ze dat hebben aangegrepen. Hebben ze daar gelijk in? Dat is iets tussen de federatie en KV Mechelen. Wij vallen daar tussen, maar we zijn wel slachtoffer van de situatie. Want hebben wij nu niet het recht om dezelfde situatie te creëren als de wedstrijd herspeeld zou worden? Stel dat er een aantal afwezigen zijn: door de Afrika Cup, schorsingen of corona. Ik denk dat wij daar als slachtoffer wel recht op hebben.

OH Leuven kan nog altijd in beroep gaan tegen de uitspraak dat de match ingehaald moet worden. Of ze dat aan Den Dreef van plan zijn? “Dat laat ik aan het bestuur over. Wat mij betreft moeten we dit aanvechten. Als je onrecht wordt aangedaan, moet je dat gewoon accepteren? Als er iemand op straat je lastig valt, probeer je dat te negeren. Maar je moet toch niet weglopen? Als het nodig is, moet je in zo’n situatie klappen uitdelen. De spelers zijn ook enorm ontgoocheld. Die ontgoocheling sluipt in de kleedkamer en dat wil je als trainer voorkomen. Laat mij duidelijk zijn: dit heeft niets met KV Mechelen te maken, gewoon met de situatie.” Brys was van 2010 tot 2012 zelf nog trainer van KV Mechelen.