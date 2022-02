Het gat in de begroting is nog altijd groot, maar het is vorig jaar toch een flink stuk kleiner geworden. En nog straffer: volgens professor overheidsfinanciën Herman Matthijs (UGent) is het niet uitgesloten dat de regeringen hun doelstellingen halen zonder ook maar iets te moeten doen. De bijzondere economische omstandigheden zouden daarmee te maken hebben.