Man valt in slaap, mist laatste halte en zit daardoor vast op de trein: “Hij toeterde de hele stationsbuurt uit de zetel”

Sint-Niklaas

Opschudding woensdagavond rond 21 uur in de buurt van het rangeerstation van Sint-Niklaas, nabij de Singel. Een passagier had de laatste halte gemist, was blijkbaar opgesloten geraakt in de trein en had er niet beter op gevonden om de claxon van de locomotief in te laten werken. “Hij was in slaap gevallen.”