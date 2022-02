Bondscoach Ives Serneels blikt vooruit op eerste Pinatar Cup met Red Flames: “Goede voorbereiding op volgende WK-kwalificatiewedstrijden”

De Red Flames spelen tussen 16 en 22 februari drie wedstrijden in het kader van de Pinatar Cup, een achtlandentoernooi in het Spaanse San Pedro del Pinatar. Voor de Flames is het de eerste deelname aan dit toernooi. Komende woensdag nemen ze het op tegen Slowakije. Bondscoach Ives Serneels blikt vooruit op het toernooi.

België is op de Pinatar Cup ingedeeld in groep A met Schotland, Wales en Slovakije. Op 16 februari om 20u30u spelen ze tegen Slovakije. Bij winst spelen ze op 19 februari tegen de winnaar van Wales - Schotland, bij verlies tegen de verliezer van deze twee landen. De finale tegen een land uit groep B met Hongarije, Ierland, Polen en Rusland gaat door op 22 februari.

Van alle deelnemende landen is België met zijn 20e plaats op de FIFA ranking het hoogst geplaatst. Dan volgen Schotland (23), Rusland (24), Polen (30), Ierland (31), Wales (33), Hongarije (43) en Slovakije (44). Bondscoach Serneels kijkt uit naar het toernooi. “We willen natuurlijk een resultaat halen. Het is ook een mooie mogelijkheid om nog eens een aantal speelsters waarvan het lang geleden is aan het werk te zien. Het is een goede voorbereiding op onze volgende twee WK-kwalificatiewedstrijden over enkele maanden. Slowakije speelt op een gelijkaardige manier als Albanië en Kosovo, onze volgende tegenstanders in die WK-kwalificatie. Ook de Slowaakse meisjes zullen het balbezit aan ons laten en ons weinig ruimte geven.”

© BELGA

Ook richting EK komende zomer is de Pinatar Cup een goede voorbereiding. “We zullen bijvoorbeeld tijdens deze stage aan onze stilstaande fases werken”, legde Serneels uit. Zijn selectie voor dat EK heeft Serneels nog niet in zijn hoofd. Vaste waarden uit het verleden zoals Kassandra Missipo, Elena Dhont en Ella Van Kerkhoven keren de komende maanden terug na een lange blessure en mogen nog hopen op een EK-selectie. “Dat is mogelijk. Zelfs als ze geen enkele competitiewedstrijd in de benen hebben. Ik heb afgelopen maandag van de medische staf te horen gekregen dat ze op de goede weg zijn. Iedere speelster volgt bovendien een individueel programma om zo fit mogelijk aan het EK te starten en we hebben ruim de tijd om ons goed voor te bereiden. We zullen dan nog zien of ze fit genoeg zijn, in het voetbal kan alles snel veranderen. Maar ik sluit dus niets uit.”

Tot slot kwam hij ook nog even terug op het vertrek van Justien Odeurs bij de Red Flames. “Ik heb ze sindsdien niet meer gesproken, maar voor mij is dit geen afgesloten hoofdstuk. Ik sluit voor niemand definitief de deur, maar de bal ligt wel in haar kamp. Zij heeft aangegeven dat ze het mentaal te moeilijk vond om zich beschikbaar te stellen, dus is het wachten tot ze er mentaal opnieuw klaar voor is.”