Emotioneel afscheid van Jesse, de vijfjarige die in Antwerpse spoortunnel verongelukte

In de Hasseltse Badr-moskee is donderdagmiddag afscheid genomen van de vijfjarige Jesse Fofana die maandag verongelukte in de spoortunnels aan het station in Antwerpen. Een honderdtal mensen kwam afscheid nemen tijdens en na het middaggebed in de moskee aan de Mouterijstraat.

“Aansluitend bij de Dohr-gebedsgezangen volgt de korte afscheidsplechtigheid, het Djanazah-gebed”, zegt Zakaria Essarti van de moskee. “We staan vandaag stil bij het overlijden van ons broertje Jesse. We vinden een overlijden van oudere mensen eerder natuurlijk, maar als dat met jonge kinderen zoals Jesse gebeurt, is dat bijzonder erg. Zeker voor de familie, die we vandaag ons medeleven betuigen.”

Opmerkelijk is dat verschillende culturen binnen de moslimgemeenschap verzamelen voor het gebed van imam Saïd El Amalloui. Mannen en vrouwen beleefden de afscheidsplechtigheid elk in aparte ruimtes. Daardoor moesten ook mama Ajai Sargo en papa Sedia Fofana even apart afscheid nemen van hun zoontje Jesse.

Na het middaggebed werd de kist van Jesse binnengedragen in een muisstille moskee. Daarna volgde het afscheidsgebed, dat alle aanwezigen diep raakte. In de namiddag neemt de familie op kerkhof Kruisveld definitief afscheid van Jesse.