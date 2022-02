Vrouw met meer dan 50 messteken door partner om het leven gebracht in Namen

In het Naamse Gesves is in de nacht van dinsdag op woensdag een vrouw met meer dan 50 messteken om het leven gebracht door haar partner. De verdachte, die verwond was, verwittigde zelf de hulpdiensten. De 44-jarige man is donderdag verhoord door de onderzoeksrechter. Het parket vordert zijn aanhouding wegens doodslag.

Uit de autopsie is gebleken dat het slachtoffer is overleden aan meer dan 50 steekwonden in buik, borststreek, nek en gezicht. Het slachtoffer overleefde de massale bloedingen niet. Ter plaatse is een keukenmes gevonden, waarschijnlijk het moordwapen, aldus substituut Gaublomme donderdag op een persconferentie van het parket van Namen.

De verdachte is bekend bij justitie. In maart 2021 kreeg de man van het hof van beroep van Luik strafopschorting voor een poging doodslag op zijn partner. Er werd toen nog geen verwijderingsmaatregel of een vorming geweldbeheersing uitgesproken.

“Die feiten speelden zich af in november 2018, in een context van alcohol en verdovende middelen. De verdachte had geen voorgeschiedenis. Sindsdien werd de politie niet ingeschakeld om tussenbeide te komen. Het koppel leek een harmonieus leven te hebben hervat, met nieuwe projecten. De verslavingsproblemen leken opgelost.”

De vermoedelijke dader vertoonde na de feiten significante snijwonden, vermoedelijk veroorzaakt door het mes met als doel zelfverminking. Na operatie was het levensgevaar donderdagochtend geweken, aldus het parket.