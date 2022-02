Truckers in Ottawa willen van geen wijken weten, ook niet na kritiek premier Justin Trudeau

De truckers die in de Canadese hoofdstad Ottawa protesteren tegen de coronamaatregelen willen nog niet weggaan. Een van de protestleiders zei tegen de Canadese krant National Post dat de truckers nergens heen gaan totdat alle coronamaatregelen zijn opgeheven in het land. De Canadese premier Justin Trudeau haalde eerder deze week nog uit naar de demonstranten.

De organisatie van het protest, Canada Unity, heeft wel een omstreden document ingetrokken waarin ze pleitte voor een commissie bestaande uit politici en betogers. Die commissie moest de federale en provinciale overheden dwingen om de maatregelen los te laten.

Sommige critici vonden dit document een poging om de macht over te nemen in het land, schrijft National Post. Canada Unity benadrukt dat dit niet de bedoeling is. De organisatie trok het document in om “onbedoelde interpretaties” tegen te gaan.

Het statement van Canada Unity komt nadat premier Trudeau zich eerder deze week nog kritisch uitliet over het protest. “Met blokkades kan je geen pandemie stoppen”, zei Trudeau in het parlement. “Je moet ze beëindigen met wetenschap en gezondheidsmaatregelen.”

“Onaanvaardbaar”

Volgens Trudeau belemmeren de betogers het economisch herstel van Canada. “Illegale demonstraties zijn onaanvaardbaar en benadelen bedrijven en producenten”, zei de premier in het Lagerhuis.

Vrachtwagenchauffeurs protesteren al ruim anderhalve week tegen de coronamaatregelen in Canada. Zo’n vierhonderd voertuigen staan bij het parlementsgebouw. De actie begon als protest tegen een vaccinatieplicht voor truckers die de grens met de Verenigde Staten willen oversteken.

De chauffeurs blokkeren ook een belangrijke handelsroute tussen Canada en de Verenigde Staten, de Ambassador Bridge. Die brug verbindt de Canadese provincie Ontario met de Amerikaanse staat Michigan. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties riepen dinsdag op die weg weer vrij te maken. Autoriteiten in beide landen zijn bang dat de blokkade toeleveringsketens schaadt. Dit zou bijvoorbeeld autofabrikanten of voedseldistributeurs treffen.

Elders in de wereld duiken ook soortgelijke protesten op. Autoriteiten hebben aangekondigde truckerprotesten in Parijs en Brussel verboden. In Nieuw-Zeeland werden donderdag tientallen betogers opgepakt. Veel demonstranten hadden daar gekampeerd voor het parlementsgebouw in Wellington.