3M levert bodemonderzoek in op deadline

Afvalstoffenmaatschappij OVAM stuurde op 1 februari een formele aanmaning naar 3M omdat het chemiebedrijf de deadline voor het indienen van een Beschrijvend Bodemonderzoek (BBO) gemist had. Dat onderzoek moet de bodemvervuiling op en rond de 3M-site in Zwijndrecht in kaart brengen.

3M had eerder, in 2006, al een gelijkaardig bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan werd in 2009 ook al een saneringstraject uitgestippeld. Maar in 2019 vroeg OVAM aan 3M een nieuw onderzoek uit te voeren voor de verontreiniging op de site en in de ruime omgeving van het bedrijf. Aanvankelijk lag de deadline voor het nieuwe onderzoek in het tweede kwartaal van 2022. Maar na de onthullingen van het voorbije jaar werd die deadline vervroegd naar eind januari 2022.

Begin deze maand verkreeg 3M uitstel tot 10 februari en intussen zijn de documenten ingeleverd, meldt OVAM. “Deze eerste fase behandelt de verontreiniging in woongebied en landbouwgebied in het vaste deel van de aarde in het gebied ten zuiden van de autosnelweg E34 voor wat betreft het humaan-toxicologisch risico”, schrijft de afvalstoffenmaatschappij donderdag.

Het rapport zal nu worden beoordeeld door OVAM, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Zorg en Gezondheid en PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken.

“De beoordeling zal meerdere weken in beslag nemen en uitsluitsel geven over de volgende te ondernemen stappen”, aldus OVAM. “Van zodra de administratieve controle is afgerond, zal het onderzoek vermeld worden op bodemattesten voor percelen binnen het betrokken gebied.”