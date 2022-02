Aleksandar Mitrovic is bezig aan zijn beste seizoen ooit. De 27-jarige ex-spits van Anderlecht zit al aan 30 competitietreffers. Nog één goal en hij evenaart het doelpuntenrecord in één Championship-seizoen. En de Seviër heeft nog zestien (!) wedstrijden om het record te verbreken.

Fulham FC is goed op weg om alweer naar de Premier League te promoveren. De West-Londense traditieclub staat helemaal bovenaan de Championship met zes punten meer dan eerste achtervolger Bournemouth en acht punten meer dan nummer drie Blackburn Rovers. De eerste twee promoveren rechtstreeks, de nummers drie tot en met zes spelen barrages.

Tijdens de eerste 29 competitiewedstrijden scoorde leider Fulham maar liefst 77 doelpunten. Daarvan nam Aleksandar Mitrovic er 30 voor zijn rekening. Evenveel Glenn Murray (Crystal Palace, 2012-2013). Recordhouder Ivan Toney scoorde er vorig seizoen 31 voor Brentford.

Dinsdagavond scoorde Mitrovic weer twee keer tijdens de 3-0-zege tegen Millwall. Komend weekend is hij geschorst nadat hij zijn vijfde gele kaart pakte, maar daarna kan hij verder op recordjacht. Er nog twee bij prikken op zestien wedstrijden zal hem wel lukken.

De voormalige spits van Anderlecht is bezig aan zijn allerbeste seizoen ooit. Twee seizoenen geleden scoorde Mitrovic wel al 26 keer in de Championship voor Fulham, terwijl hij vorig seizoen in de Premier League bleef steken op slechts drie competitietreffers. In zijn beste seizoen bij Anderlecht, 2014-2015, kwam ‘Mitrogoal’ aan twintig competitietreffers.

In Fulham is Mitrovic al uitgegroeid tot een absolute clublegende en ook in Servië maakte de spits zich intussen onsterfelijk. Half november 2021 kopte Mitrovic de Seviërs in de 90ste minuut naar het Wereldkampioenschap in Qatar. En dat op het veld van concurrent Portugal in een rechtstreekse confrontatie. Voor de Servische nationale ploeg zit Mitrovic aan 44 doelpunten in 69 interlands.