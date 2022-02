Terminale tiener overlijdt nadat hij nog ruim 70.000 euro inzamelde om ander kankerpatiëntje te redden

Nadat hij te horen had gekregen dat hij terminaal ziek was, besloot een tiener uit Wales om zijn laatste dagen te gebruiken om een andere kankerpatiënt te helpen. De jongeman slaagde er nog in om ruim 70.000 euro in te zamelen voor een zesjarige jongen, maar is nu overleden.

In oktober 2020 kreeg Rhys Langford te horen dat hij een osteosarcoom had, een kwaadaardige bottumor, en dat die helaas niet meer te behandelen was. Zo’n anderhalf jaar na zijn diagnose, is de negentienjarige jongeman uit Wales overleden. “Mijn krijger, mijn held, mijn zoon, mijn baby heeft de strijd opgegeven. Hij stierf vredig thuis, met zijn hele familie om hem heen. We zijn er kapot van, ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn”, zo schreef zijn moeder Catherine deze week op Facebook.

Vorig jaar las de tiener echter nog over Jacob, een zesjarig kankerpatiëntje uit de omgeving. “Als er niets meer voor mij gedaan kan worden, wil ik proberen om deze kleine jongen te redden”, zo zei Rhys tegen zijn ouders.

En hij hield woord: Rhys schonk zelf 1.000 pond (bijna 1.200 euro) en dankzij zijn inspanningen werd nog eens 60.000 pond (ruim 71.000 euro) ingezameld voor de toekomstige behandeling van Jacob. Het zesjarig jongetje had in 2019 al eens kanker overwonnen, maar kreeg in december van vorig jaar te horen dat er “een nieuwe tumor” ontdekt was. Mogelijk moet het jongetje naar de Verenigde Staten voor een experimentele behandeling die nog niet beschikbaar is in het Verenigd Koninkrijk.