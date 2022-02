Cameron Puertas, Unions duurste aankoop ooit: “Druk? Enkel in de positieve zin”

1,15 miljoen euro betaalde Union voor de 23-jarige Cameron Puertas. Op het eerste gezicht geen indrukwekkende som, maar het is voor Union wel de eerste keer dat het zo veel neertelt voor een speler. Maar geen zorgen: Union weet voor wie het zo veel geld betaalde. “De sportief directeur wist bijna alles over mij wanneer ik hem sprak. Niet elke club heeft die kwaliteiten, en voor mij is dat nochtans belangrijk”, aldus de recordaankoop.