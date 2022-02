Dokters zeiden jarenlang dat haar symptomen te wijten waren aan stress, het bleek een tumor ter grootte van een volleybal

Elke keer opnieuw vertelde Hannah aan de dokters dat er iets mis was met haar lichaam. Elke keer opnieuw werd haar bezorgdheid weggewimpeld. Tot de Amerikaanse zo veel pijn had dat ze naar de spoed ging en bleek dat er een tumor ter grootte van een volleybal in haar eierstokken zat.

Eind 2018 vertelde Hannah Catton, een nu 24-jarige Amerikaanse, aan een dokter dat ze vaak te kampen had met urineweginfecties. Enkele maanden later ging ze terug om te zeggen dat haar menstruaties erg onregelmatig waren. En dat ze last had van een opgeblazen gevoel, van constipatie, van diarree, van extreme pijn… Ze vertelde dat haar lichaam in opstand was. Meermaals, aan bijna een dozijn dokters.

Maar geen van hen luisterde naar haar. Catton was een jonge, gezonde vrouw, zeiden ze. Er was dus allicht niets aan de hand, “gewoon een beetje te veel stress”. Eén dokter vertelde haar zelfs dat ze een beetje te zwaar was en dat “een paar kilootjes minder” haar symptomen wel zou verlichten.

In oktober 2021, drie jaar na haar eerste symptomen, stortte Hannah volledig in. Ze had zo veel pijn dat ze geen andere optie had dan naar de spoed te gaan. En daar werd wel snel duidelijk wat er aan de hand was. Na onderzoek werd ze naar de operatiekamer gebracht, waar een team van chirurgen een tumor ter grootte van een volleybal uit een van haar eierstokken verwijderde.

Na haar jarenlange lijdensweg zet de 24-jarige vrouw zich nu in om te vermijden dat andere vrouwen hetzelfde meemaken. “Vrouwen moeten de waarschuwingssignalen van eierstokkanker beter leren kennen én artsen moeten naar hen luisteren in plaats van hen af te wimpelen.”