Herdenkingsmoment in Brussel voor overleden Dean Verberckmoes (4) gaat zondag door

Dean Verberckmoes, de vierjarige jongen die midden januari verdween in Sint-Niklaas en enkele dagen later dood werd aangetroffen in Zeeland, krijgt aanstaande zondag een groot herdenkingsmoment. Dat stond al een tijdje gepland en kon nu pas plaatsvinden door de vele coronabetogingen in de hoofdstad.

Het wordt geen witte mars, maar wel een statisch evenement op de Kunstberg. Er is volgens de organisatoren plaats voor enkele duizenden mensen. Of er familie van Dean aanwezig zal zijn is nog niet duidelijk. De familie van Miguel, de jongen die eerder om het leven kwam door Dave De Kock, is wel aanwezig. Eric Geijsbrechts, de vader van het vermiste meisje Nathalie Geijsbrechts, komt er ook spreken.

“De mensen mogen bloemen of een knuffeltje meebrengen. Dat gaan we nadien op het graf leggen”, vertelt organisator Wuyts.

Er wordt opgeroepen om zo veel mogelijk met het openbaar vervoer naar het herdenkingsmoment te komen want de Kunstberg ligt vlak naast het Centraal Station. De samenkomst vindt plaats van 14 tot 16 uur.