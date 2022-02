Italiaanse antivaxers verliezen voogdij over ziek zoontje

Twee antivaxers in Italië verliezen voorlopig de voogdij over hun tweejarige zoon, omdat ze niet willen dat hij bij een operatie eventueel bloed krijgt van een gevaccineerde donor. De jeugdrechter in Bologna wees twee dagen eerder de eis van de ouders al af, meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

De sociale diensten krijgen de voogdij over de peuter met hartklachten. Zijn ouders eisten dat hij alleen bloed zou krijgen van iemand die niet is ingeënt tegen Covid-19. Zij maken zich volgens Italiaanse media zorgen over de veiligheid en denken dat coronavaccins cellen van menselijke embryo’s bevatten, wat in strijd is met hun religieuze opvattingen.

Omdat de peuter snel aan zijn hart moet worden geopereerd, koos het ziekenhuis voor een gang naar de rechter. Die vindt dat er geen reden is om het kind specifiek bloed te geven van een ongevaccineerde. Er zijn voldoende garanties dat het bloed van donoren ook na coronavaccinaties veilig is, aldus de rechter. De hartoperatie kan nu doorgaan. Het conflict over de eventuele bloedtransfusie begon begin februari.