“Kritiek op onderzoek over verraad Anne Frank is vaak niet onderbouwd”

Een internationaal ‘coldcaseteam’ maakte in januari bekend mogelijk de man te hebben gevonden die Anne Frank en de zeven andere onderduikers in het Achterhuis in Amsterdam verraadde tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het boek ‘Het verraad van Anne Frank’ leggen ze uit dat het mogelijk gaat om de Joodse notaris Arnold van den Bergh, die zou hebben gehandeld om zichzelf en zijn gezin te redden.

De bevindingen hebben heel wat kritiek gekregen. Maar in een onlineverklaring zegt de leider van het onderzoeksteam donderdag dat hij achter het werk blijft staan. Pankoke verwerpt de kritiek en haalt ook uit naar de critici en de pers. De media hebben volgens hem in grote mate slechts “één kant van het verhaal” weergeven, door vooral de critici aan het woord te laten.

Hij benadrukt ook dat het niet ging om een wetenschappelijk onderzoek, maar eerder om een strafrechtelijk onderzoek naar een onopgeloste zaak. Dan gelden andere normen en is indirect bewijs toegelaten.

“Ik heb er geen probleem mee dat iemand die het boek heeft gelezen het oneens is met onze meest waarschijnlijke verdachte. Waar ik wel bezwaar tegen heb, is de manier waarop sommige critici hun mening hebben geuit zonder die te onderbouwen”, zegt hij nog.

Pankoke verwerpt ook de beschuldigingen van antisemitisme. Hij stelt dat het onderzoeksteam het zelf moeilijk vond om het nieuws naar buiten te brengen dat een Joodse notaris mogelijk de verrader is. Hij benadrukt dat Van den Bergh zelf ook als slachtoffer van het naziregime moet worden gezien.