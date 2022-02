Marokko gaat alle illegale waterputten in kaart brengen na dood Rayan (5)

“Om te voorkomen dat de tragedie van Rayan zich herhaalt, heeft de minister strikte instructies gegeven aan de directeurs van de watermaatschappijen om een volledige telling van de verlaten putten uit te voeren”, verklaarde Abdelaziz Zerouali, hoofd van het ministerie van Infrastructuur, in een interview met MAP.

“In het geval dat de regels niet gevolgd worden, zal het agentschap overgaan tot de beveiliging van de verlaten putten op kosten van de overtreder. Ook juridische stappen zijn dan niet uitgesloten”, klonk het voorts.

De vijfjarige Rayan kwam om het leven nadat hij was gevallen in een krappe, droge put in het noorden van het land. Het drama lokte heftige emoties uit, zowel in Marokko als in de rest van de wereld. Na het ongeluk is een debat op gang gekomen over de gevaren van niet-beveiligde illegale waterputten.

Zerouali gaf nog aan dat er geen concrete cijfers zijn over het aantal clandestiene en verlaten putten, hoewel voor het boren van de putten een vergunning nodig is.