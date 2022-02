Non-binair model (19) dient klacht in tegen Brussels restaurant na discussie over ontblote schouders

Non-binair model, stylist(e) en influencer Haron Zaanan (19) heeft bij de Brusselse politie een klacht ingediend wegens discriminatie tegen het restaurant Drug Opéra, in het centrum van Brussel. Dat meldt de influencer zelf en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse politie. Aanleiding voor de klacht is een incident dat op 30 januari plaatsvond en waarbij Zaanan gedwongen zou zijn geweest om het restaurant te verlaten.

Haron Zaanan was die avond in het restaurant aanwezig in kledij die de schouders bloot liet, en na klachten van andere klanten zou een verantwoordelijke van het restaurant gevraagd hebben de schouders te bedekken of de zaak te verlaten. Op een filmpje dat circuleert op sociale media, is te zien hoe een ober Zaanan vraagt om de zaak te verlaten vanwege de ‘ontblote schouders’. Zaanan verkoos vervolgens het restaurant te verlaten, eerder dan de schouders te bedekken.

De directie van het restaurant bood excuses aan en voerde aan dat er geen transfobische gevoelens aan de grondslag lagen van het incident. Volgens hen was het gezien de plaats, het tijdstip en de winterperiode niet bijster choquerend om Haron Zaanans kleding ongepast te vinden, en was het redelijk om te vragen zich aan te passen. Het management voegde er weliswaar aan toe dat ze “zich ervan bewust is dat het begrip ‘ongepaste kleding’ zeer subjectief is” en dat de vraag controversieel kan zijn.

Die excuses werden door Haron Zaanan niet aanvaard. “Het is niet omdat de verantwoordelijke zegt dat het niet om een genderkwestie ging, dat het ook zo is”, klonk het bij het model. “Het was wel degelijk een genderkwestie.”

Het management van het restaurant heeft intussen ook contact opgenomen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Dat Instituut heeft daarop Haron Zaanan opgeroepen een melding bij hen te doen, zodat het dossier, mits toestemming van Zaanan, breder kan behandeld worden en er eventueel een verzoeningspoging kan plaatsvinden.