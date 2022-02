Naturalisatie eindelijk goedgekeurd: Sandy Walsh (KV Mechelen) en Jordi Amat (Eupen) binnenkort Indonesisch international

Indonesisch bondscoach Shin Tae-yong trekt al een hele tijd aan de mouw van Walsh en Amat, maar het naturalisatieproces van het tweetal bleef aanslepen. De bondscoach zette druk bij de Indonesische regering, die de naturalisatie van het tweetal volgens Indonesische media donderdag eindelijk goedkeurde. Walsh deelde het goede nieuws zelf al op zijn sociale media.

Beide grootouders langs moeders kant van Sandy Walsh zijn Indonesiërs. Zijn moeder is Nederlandse, zijn vader is een Brit en Walsh zelf werd geboren in België. De grootmoeder van Jordi Amat werd geboren in Indonesië, maar vluchtte op haar tiende al naar Europa. Amat is geboren en opgegroeid in Spanje.

