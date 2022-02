“Moeilijk samenleven als je de ander geen folieke toestaat”: koppels openhartig over hun geldzaken

Een nog groter taboe dan praten over seks binnen een relatie, is praten over geld. Bij één koppel op de vijf heeft één van de partners zelfs een geheime rekening. Een gevoelig onderwerp dus. Deze koppels leggen uit hoe zij het aanpakken, en dat loopt nogal uiteen.

Thierry en Tinka: “Moeilijk samenleven als je de ander geen folieke toestaat”

Thierry (27): projectingenieur in bouwsector

Tinka (26): beleidsmedewerker in ziekenhuis

Uit Antwerpen

Samen sinds 2018

Ongetrouwd, samenwonend

Geen kinderen

Gemeenschappelijke rekening, maar ook elk nog aparte rekeningen

“Alles wat voor ons tweeën is, komt wél van de gemeenschappelijke rekening, kleding niet.” Dat is de regel bij Thierry en Tinka. — © Inge Kinnet

Thierry en Tinka zijn al drieënhalf jaar een koppel en hebben een appartement in Antwerpen gekocht waar ze sinds een half jaar samenwonen. Ze hebben allebei evenveel ingebracht: zowel in de aankoop als in de inrichting, van stoelen en tafels tot wasmachine. Ze hebben een gemeenschappelijke rekening, maar ook elk nog een aparte.

Hun geldzaken hebben ze goed doorgesproken. Heel rationeel, emoties even uitgeschakeld in volle verliefdheid, zo herinneren Thierry en Tinka zich die gesprekken. “We zijn allebei nuchter daarin. Er bestaat altijd een kans dat je uit elkaar gaat. Als dat zo is, weten we nu al dat er geen drama wordt gemaakt. Dan wordt alles fifty-fifty verdeeld. Het maakt het allemaal plots héél officieel, maar het is beter daar vooraf over te spreken.”

Terwijl ze merken dat zoiets bij sommige koppels bindingsangst kan creëren, hebben zij die openheid over financiën van thuis uit meegekregen. Als kind kreeg Tinka van haar oma al te horen dat ze “later moest opletten dat ze niet al haar geld moest samensteken met haar vriend, want als je uit elkaar gaat, wordt het lastig om te splitten”.

Thierry kreeg dezelfde boodschap. “Ze zeiden er zelfs nog bij: Maar zolang het goed zit, moet je ook niet te streng doen over de gemeenschappelijke pot. Sta de ander een folieke toe. Een terechte wijsheid, ervaar ik. Als je tot de eurocent uitrekent wat je vriendin uitgeeft, wordt het moeilijk samenleven. Daar komen toch alleen maar discussies van.”

Thierry en Tinka hebben nog geen vast bedrag afgesproken dat ze maandelijks moeten storten. Dat zullen ze na een jaar samenwonen kunnen vastleggen, als de afrekeningen binnenkomen. De praktijk is momenteel: als de gemeenschappelijke rekening leeg is, storten ze een bedrag daarop. Het gaat gemiddeld om 350 euro per persoon per maand.

Net zo min hebben ze afspraken gemaakt over wat met de gemeenschappelijke rekening mag worden betaald. “Al spreekt dat voor zich: alles wat voor ons tweeën is wél, zoals uitgaven in de supermarkt en de energiefactuur. Maar kleding niet. Het werkt simpelweg op vertrouwen.”

Franky en Kelly: “Eén pot? Het teken dat je elkaar voluit vertrouwt”

Franky Schelfaut (51): ambtenaar

Kelly Servotte (44): onthaalbediende, en in bijberoep ceremoniemeester bij huwelijken en eigenares van hostessenbureau

Uit Bornem

Samen sinds 1995

Getrouwd in 1999

Drie kinderen tussen 13 en 22

Eén gemeenschappelijke rekening

Alles in één pot leidt bij een scheiding net tot minder discussies, denken Kelly en Franky. “Het is simpel: alles door tweeën.” — © Inge Kinnet

Franky en Kelly leerden elkaar 27 jaar geleden kennen en trouwden vier jaar later, in 1999. Hij was toen tegen de dertig en werkte al jarenlang, zij was 21 en nog niet zolang afgestudeerd. Ze kozen voor gemeenschap van goederen.

“Nochtans was er in het begin onevenwicht in onze individuele, financiële inbreng”, zegt Kelly, “aangezien mijn echtgenoot al langer werkte en dus verder stond. Toch was het voor ons een evidentie dat het één pot zou worden. De notaris noemde het het Contract van de Grote Liefde.” Intussen verdienen ze ook ongeveer hetzelfde.

Alhoewel er steeds minder koppels zijn die alles delen, zijn Franky en Kelly er na 23 jaar huwelijk nog steeds van overtuigd dat ze destijds de juiste keuze hebben gemaakt. “Het is een teken dat je elkaar voluit vertrouwt.” En het argument dat een mogelijke echtscheiding de verdeling gecompliceerd maakt? “Ik denk dat je juist minder discussies krijgt. Het is simpel: alles door tweeën.”

Hun regeling vinden ze trouwens ook praktisch gemakkelijk. “Op restaurant betaalt een van ons beiden met de bankkaart. Het gaat toch van de gemeenschappelijke rekening. We zouden het juist awkward vinden dat we een boekhouding moeten bijhouden voor onze uitgaven.”

Kelly geeft “gemakkelijker” geld uit, vooral aan kleding, beseft ze, “zonder al te zot te doen”. Franky is spaarzamer. Drie keer per maand uit eten, vindt hij wat overdreven. Maar het is niet zo dat ze elkaar ter verantwoording roepen. Neen, ze gaan niet de rekening uitpluizen om te zien waar en waaraan de partner geld heeft uitgegeven. “En grote uitgaven – gsm, laptop, kosten voor het huis,... – bespreken we sowieso samen.”

Philippe en Bart: “Met een app rekenen we uit wie wat aan wie moet betalen”

Philippe Coppens (50): artiestenmanager in showbizz

Bart Vanmaele (43): marketeer bij verzekeringsmaatschappij

Uit Aalst

Samen sinds 2014

Ongetrouwd, wettelijk samenwonend sinds 2018

Geen kinderen

Aparte rekeningen, maar betalen samen gemeenschappelijke uitgaven

Philippe (links) en Bart wonen vijf jaar samen. “Een gemeen-schappelijke rekening openen, dat staat op ons to do-lijstje.” — © Inge Kinnet

Philippe en Bart wonen dik vijf jaar feitelijk en drie jaar wettelijk samen. Ze hebben hun afzonderlijke rekeningen behouden. Een gemeenschappelijke rekening hebben ze niet. Nóg niet. “Dat staat op het to do-lijstje”.

Er is dan ook geen haast bij. Zoals ze het nu regelen, werkt het al jaren prima, ervaren ze. Philippe betaalt bijvoorbeeld de boodschappen in de supermarkt, Bart de rekeningen op restaurant. De lening voor het huis wordt betaald vanaf de rekening van Philippe, Bart stort hem de helft. “We houden in de gaten dat alles zowat in evenwicht is. Maar we gaan niet moeilijk doen over een euro verschil. Dan zou het onhoudbaar worden.”

Het koppel houdt de bedragen op hun smartphone bij met het programma Tricount. “Die app hebben we ontdekt op reis naar Italië met vrienden, om uit te rekenen wie wat aan wie moet betalen. Bij onze terugkeer zijn we het beginnen te gebruiken voor ons tweeën.”

Enkel een gemeenschappelijke rekening willen ze niet. Dat heeft met de leeftijd te maken, weten ze. “We waren geen twintigers meer toen we elkaar acht jaar geleden leerden kennen”, legt Philippe uit. “Ik was 42, Bart 35. We hadden elk al een paar langdurige relaties achter de rug, gekocht en weer verkocht.” En, vult Bart aan: “We hadden allebei een goede job en een mooi loon, we waren allebei zelfstandig genoeg. De één had de ander financieel niet nodig. Dus redeneerden we rationeel.”

Na twee jaar waren ze in 2016 klaar voor de volgende stap in hun relatie, toen Bart introk bij Philippe. “Hij had al een huis in Aalst, dat op zijn naam stond. Hoe zouden we dat voort doen, ook met de lening? Bovendien wilden we een en ander officieel maken rond erfenisrechten.” Uiteindelijk lieten ze zich in 2018 als wettelijk samenwonend registreren. In zo’n overeenkomst behouden de partners elk hun eigen vermogen, maar er zijn financiële voordelen aan. “We kunnen elkaar makkelijk in elkaars testament zetten, de ander is direct begunstigd aan dezelfde voorwaarden als trouwen.”

