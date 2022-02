Baas van Londense politie stapt op na nieuwe rel: “Duidelijk dat burgemeester geen vertrouwen meer heeft in mij”

Het was “met grote droefheid” dat Cressida Dick donderdag liet weten dat ze opstapt als hoofd van de Londense Metropolitan Police. “De burgemeester heeft duidelijk geen vertrouwen meer in mij”, zo verklaarde ze. De 61-jarige Dick was de voorbije weken meermaals in het oog van de storm beland, onder meer toen bleek dat meerdere agenten van de Londense politie racistische, seksistische en homofobe uitspraken hadden gedaan.

Cressida Dick ligt al langer onder vuur. Vooral het lot van Sarah Everard beroerde de gemoederen. De 33-jarige vrouw werd in maart vorig jaar ontvoerd door ex-agent Wayne Couzens, toen ze onderweg was naar huis. Ze werd verkracht en uiteindelijk ook vermoord.

Daarna kwam ze ook in opspraak door haar rol in het ‘Partygate’-schandaal rond premier Boris Johnson. Velen namen het haar kwalijk dat ze - onder het mom van “een lopend onderzoek” - cruciale details over het lockdowngedrag van de premier niet vrijgaf.

En vorige week werd het nog erger. Toen raakte bekend dat meerdere agenten onder haar hoede in chatsessies veel racistische, seksistische en homofobe uitspraken hadden gedaan en zelfs verkrachtingsfantasieën hadden gedeeld.

Londens burgemeester Sadiq Khan verklaarde dat zijn vertrouwen in de Metropolitan Police volledig zou afhangen van het plan waarmee Dick dat wangedrag wilde aanpakken. Maar het voorstel waar de politiebaas uiteindelijk mee op de proppen kwam, stelde Khan duidelijk “niet tevreden”. “Het is duidelijk dat een nieuw leiderschap de enige manier is om de nodige verandering te realiseren”, zo verklaarde Dick donderdag. “Het is duidelijk dat de burgemeester geen vertrouwen meer heeft in mij. Het is met grote droefheid dat ik moet zeggen dat hij me geen andere keuze heeft gelaten dan een stap opzij te doen.”