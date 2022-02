American Footballspeler Tom Brady gaat met pensioen. In Amerika zeggen ze: hij was de GOAT der GOAT’s. De wat? De grootste van allemaal, de “Greatest Of All Times” in de sport. Maar 95 procent van de Vlamingen heeft nog nooit van de man gehoord. Is Eddy Merckx dan niet de allergrootste? Of Michael Jordan, misschien Muhammad Ali? Of gewoon Esther Vergeer uit Woerden?