Geen flauwe (Josh) Cullen: Anderlecht-middenvelder is veldspeler met meeste minuten in Jupiler Pro League

Josh Cullen (25) is de barmhartige samaritaan bij Anderlecht. De middenvelder valt zelden op – in 64 duels voor RSCA was hij slechts goed voor 1 assist en 0 goals – maar hij werkt zich wel te pletter voor de ploeg. De Ier wordt bijna nooit gewisseld en is in de Belgische competitie de veldspeler met de meeste speelminuten op zijn teller: 2.318. Cullen zal nooit flauw doen. “Als het moet, verbijt ik de pijn om te voetballen.”