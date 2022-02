‘Bodyguards’ van eerste minister hekelen vervallen loges: “Het lijkt hier wel een werf”

De kleedruimtes of loges bevinden zich op de site van de federale politie in Etterbeek. Het is daar dat de bodyguards hun vaste basis hebben en waar ze zich rustig kunnen omkleden. Als bodyguard hoor je immers een uniform te dragen. “Maar die zwarte broek hangt volledig onder het stof wanneer ik hier buiten stap”, klinkt het in een anonieme getuigenis. “Wij moeten ons elke dag in erbarmelijke omstandigheden omkleden. Het is bijna lachwekkend.”

Veiligheid

De bodyguards staan nochtans in voor de veiligheid van belangrijke personen zoals ministers, ambassadeurs en staatshoofden. Er rust dus een zeer belangrijke taak op hun schouders.

De slechte omstandigheden zijn blijkbaar het gevolg van opknapwerken die dringend moesten gebeuren. “De brokstukken vielen inderdaad letterlijk uit de plafonds naar beneden”, gaat de getuige verder. “Maar wij hadden tenminste gehoopt op een tijdelijke oplossing. Nu zitten we middenin een werf.”

Vakbondsman Eddy Quaino (ACOD) treedt bij: “Er werden tevens spullen en kleding van de bodyguards verhuisd, waardoor die volledig onder het stof zaten. Die werden zonder waarschuwing weggenomen. Er is duidelijk sprake van een slechte coördinatie onderling bij de federale politie.”

Verhuizing

Vanuit die hoek reageren ze begripvol: “Wij begrijpen dat het niet prettig werken is op die manier”, klinkt het bij woordvoerster van de federale politie An Berger. “Maar de werken waren hoogdringend en we hadden niet onmiddellijk een andere locatie voorhanden. De werken zullen duren tot eind februari en wij zoeken alvast naar een structurele oplossing op lange termijn. Er staat sowieso een verhuizing naar een nieuwe locatie gepland.”

