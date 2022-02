Voorzitter en co-eigenaar Alex Muzio over het sprookje van Union: “Enkel een idioot zou zeggen dat we geen kampioen kunnen worden”

Alex Muzio in het Dudenpark: “Voor wedstrijden en belangrijke vergaderingen kom ik naar België. Met de Eurostar sta ik op twee uurtjes vanuit Londen in Brussel.” — © Marc Gysens

Vier jaar geleden had hij zelfs nog nooit voor een voetbalclub gewerkt, maar vandaag slaat Alex Muzio (37), de Engelse voorzitter én co-eigenaar van promovendus Union, het Belgische voetbal met verstomming. “Je had al gek moeten zijn om te voorspellen dat we zover zouden raken”, zegt hij vanuit Londen over de straat voorsprong die zijn ploeg heeft in het klassement.