De Brugse jaren van Mathieu Maertens (OHL): “Hij kan een topper worden”

Dat Mathieu Maertens zaterdagavond bij OHL en niet bij Cercle speelt, is nog altijd een doorn in het oog van veel insiders en Cercle-fans. Na de Franse invasie werd de aanvallende middenvelder in de zomer van 2017 voor zowat 100.000 euro door Leuven overgenomen. Het boegbeeld dat hij nu bij OHL is, had hij bij Cercle moeten zijn. Wij blikken terug op de Brugse jaren van Mathieu Maertens (26).