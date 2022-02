Museum verandert controversiële titel van werk van Rubens: “We willen inclusief zijn”

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSK) heeft de titel veranderd van een kunstwerk van Peter Paul Rubens, een van de topstukken van het museum. Naast de olieverfschets met vier afbeeldingen van een Afrikaanse man hing jarenlang een bordje met de titel Negerkoppen. Voor alle duidelijkheid geen titel die de kunstenaar zelf aan het werk gaf, want Rubens gaf geen titels aan olieverfschetsen.

Omdat de naam van het werk tot discussie leidde, onderging de olieverfschets in kwestie in 2007 al een naamsverandering. Het werd toen Vier studies van het hoofd van een Moor getiteld, maar vandaag heeft ook die term een negatieve bijklank. Komt daarbij dat het KMSK het werk in 1890 aankocht, toen Leopold II Congo Vrijstaat in zijn bezit had. “Daardoor riep de titel bij tal van bezoekers nare koloniale ervaringen op. We zijn ons daarvan bewust. Daarom streven we ernaar om een inclusief museum te zijn.” Daarom krijgt het werk nu de neutrale titel Vier studies van een hoofd. (thv)