Somers zet kwaad bloed met voorstel over bouwshift

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is not amused dat minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) uitpakt met een voorstel over de bouwshift. Ook bij CD&V is er weinig begrip voor de sortie van Somers, op een moment dat binnen de Vlaamse regering koortsachtig wordt gezocht naar een oplossing voor het stikstofdossier, waar Somers de bouwshift graag zou aan koppelen.

Bij N-VA wijst men er op “dat de bouwshift een bevoegdheid is van Demir”. Vanop haar kabinet vertrok gisteren een kwade mail naar dat van Somers. Demir verwacht ook dat de demarche vandaag wordt besproken op de ministerraad. Somers zegt dat hij enkel met een voorstel wilde komen om een dossier op te lossen dat al lang aansleept. De Vlaamse regering sjiekt al twee legislaturen op de bouwshift, die eerst nog een betonstop werd genoemd.

Somers wil nu een Vlaams fonds oprichten, gespekt met 150 miljoen euro per jaar, waaruit gemeenten kunnen putten om eigenaars van grond in woonreservegebied te vergoeden. Het idee van de bouwshift is dat die gebieden, 12.200 hectare in totaal, zo weinig mogelijk aangesneden worden om te bouwen. Maar veel gemeenten klagen dat ze niet in staat zijn om de eigenaars te vergoeden wiens grond wordt ingekleurd als landbouwgrond of bosgrond. In het voorstel van Somers, dat hij gisteren lanceerde in De Tijd, zou Vlaanderen twee derde van de compensatie betalen voor de omzetting naar bosgrond, en een derde voor landbouwgrond. De rest moeten de gemeenten betalen. De coalitiepartners benadrukken dat Somers “misschien wel kan voordoen alsof dit het ook echt zal worden”, maar dat zij zich toch niet gebonden voelen. “Hoogstens heeft hij nu zijn kaarten op tafel gelegd.” (hca)