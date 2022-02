“Vlamingen hebben soms de neiging om geweld te minimaliseren”: hulplijn 1712 fors gegroeid

Dagelijks komen er 23 oproepen binnen bij hulplijn 1712, waar je terecht kan met vragen en meldingen over geweld en misbruik. Een verdriedubbeling sinds de start tien jaar geleden en bijna een verdubbeling sinds de coronacrisis is uitgebroken. De meeste slachtoffers zijn kinderen. “Hoe meer we geweld bespreekbaar maken, hoe meer slachtoffers we kunnen identificeren en daar moeten we naar streven”, zegt coördinator Wim Van de Voorde.