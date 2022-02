Juventus stoot door naar halve finales Coppa Italia, nieuwkomer Dusan Vlahovic opnieuw beslissend

In de Italiaanse bekercompetitie heeft Juventus in de kwartfinales met 2-1 gewonnen van Sassuolo. De Oude Dame bekert verder en speelt de halve finales.

Dybala bracht Juventus al na enkele minuten over voorsprong, Traoré kon nog voor de rust gelijk maken voor Sassuolo. In het slot dwong Dusan Vlahovic Sassuolo-verdediger Ruan tot een eigen doelpunt en viel de beslissing.

Eerder donderdag had Fiorentina in een spectaculaire wedstrijd zich gekwalificeerd met een 2-3 overwinning op Atalanta. De Pool Piatek had de Florentijnen op voorsprong gezet (9.). Atalanta kwam weer helemaal in de wedstrijd via Zappacosta en Boga (30. en 56.): 2-1. Pi?tek maakte weer gelijk (2-2) en Milenkovic lukte de winning goal in de extra tijd.

