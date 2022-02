Biden roept Amerikanen op om onmiddellijk te vertrekken uit Oekraïne: “Het kan nu snel fout gaan”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een interview met NBC zijn landgenoten die in Oekraïne verblijven, opgeroepen het land te verlaten. Bij een Russische inval in het land komt er geen evacuatieoperatie met Amerikaanse troepen, zoals vorige zomer in Afghanistan. “Er is geen enkel scenario waarin Amerikaanse troepen medeburgers komen redden”, zei Biden. “Als Amerikanen en Russen op elkaar beginnen te schieten, is het wereldoorlog.”