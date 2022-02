Apple grijpt in zodat AirTags niet meer gebruikt kunnen worden door stalkers

Nadat meerdere vrouwen de voorbije weken geklaagd hebben over de trackingtoestellen waarmee wildvreemden probeerden te achterhalen waar ze wonen, grijpt Apple in. Er komen aanpassingen aan de AirTags, maakt het bedrijf bekend, zodat potentiële slachtoffers sneller doorhebben dat ze gevolgd worden.

De voorbije weken hebben meerdere vrouwen erover geklaagd dat ze na een bezoek aan het shoppingcentrum, een café of een nachtclub plots meldingen kregen op hun gsm van een toestel dat verbinding probeerde te maken met hun iPhone. Het ging telkens om een Apple AirTag, een trackingtoestel dat verbinding maakt met je gsm en dat je vanop afstand kan traceren. Wildvreemden bleken die aan de wagen van de vrouwen gehangen te hebben om te weten te komen waar ze wonen. “Het is een ideaal toestel voor stalkers”, zeiden de vrouwen toen onder meer bij BBC.

Na die klachten grijpt Apple nu in. Elke gebruiker die een AirTag voor het eerst gebruikt, krijgt om te beginnen een melding dat het een misdrijf is om het toestel te gebruiken om er iemand mee te volgen zonder diens toestemming. Verder zullen iPhones sneller een melding geven als ze detecteren dat er een AirTag in de buurt is. Ze krijgen een preciezere locatiebepaling van waar het ding zich bevindt en het zal ook luidere pieptonen geven als je het de opdracht geeft.