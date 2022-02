Schokkende beelden van kopschoppers aan Sint-Franciscuscollege: vete over meisje leidt tot zware vechtpartij

Een tiental jongeren heeft donderdag na schooltijd gevochten op de parking van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder. De politie is bezig met het onderzoek. Enkele jongeren werden al geïdentificeerd na analyse van videobeelden.

De lokale politie van Heusden-Zolder werd rond 16 uur opgeroepen voor een vechtpartij aan het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder. Een ontmoeting tussen een tiental jongeren op de parking van de school liep uit de hand en mondde uit in een vechtpartij. “We schakelden ook de hulp in van de lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo omdat het om zo’n grote groep ging”, zegt politiecommissaris Kris Janssen van de lokale politie Heusden-Zolder. Bij aankomst van onze mensen waren de amokmakers nergens meer te bespeuren. We hebben ondertussen al verschillende videobeelden ontvangen over de vechtpartij, en die werden al voor een deel geanalyseerd. Er zijn al zes personen geïdentificeerd die betrokken waren bij de vechtpartij. Het gaat om vier minderjarigen en twee meerderjarigen. Zij zullen worden uitgenodigd voor verhoor. Er is een pv opgesteld en een onderzoek opgestart.”

Aanleiding

Wat de aanleiding van de vechtpartij is, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk gaat het om een oude vete over een meisje tussen jongeren uit Beringen en Heusden-Zolder. Bij de vechtpartij vielen enkele lichtgewonden.

Ook het schoolbestuur van het Sint-Franciscuscollege is intern een onderzoek opgestart naar de aanleiding van de vechtpartij. “Er stonden vlak na schooltijd verschillende politiecombi’s aan onze school. Hoe het incident is ontstaan, weten we op dit moment niet. We zijn momenteel aan het onderzoeken wie erbij betrokken is en wat er zich heeft afgespeeld”, aldus algemeen directeur Geert Missotten.

Vrijdag zet de politie het onderzoek naar de vechtpartij voort. (zb)