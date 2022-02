Gered door Wordle: vrouw twintig uur gegijzeld tijdens home invasion, spelletje brengt redding

Het razend populaire spel Wordle is goed voor meer dan alleen verstrooiing: in de VS heeft de app een 80-jarige vrouw gered die het slachtoffer was van een home invasion. “Zo wilde ik niet sterven”, vertelde ze aan The Washington Post.

De gepensioneerde lerares Denyse Holt uit Lincolnwood, Illinois, kreeg afgelopen zaterdag ongewenst bezoek over de vloer. Toen ze ’s nachts rond 1 uur plots wakker werd, stond er een gemaskerde inbreker voor haar neus. Hij had een schaar op haar gericht en kroop bij haar in bed. “Als je iets zegt, roept of schreeuwt ga ik je hiermee steken”, zei hij. Ze beloofde hem dat niet te doen, en hij beloofde haar dan niets aan te doen. En ze hielden 20 uur lang woord, want zo lang duurde de home invasion.

Wat de inbreker niet wist, was dat duizenden kilometers verder een reddingsactie op poten gezet werd. Want haar oudste dochter was wat lastig die ochtend: haar moeder had haar score in het populaire spelletje Wordle nog niet doorgestuurd. “Ze was ongerust omdat ik haar die score niet doorgestuurd had”, vertelde Holt daarover. Maar ze kreeg geen antwoord op haar berichten en telefoons. Toen bleek dat de vaste lijn in het huis niet werkte, belde de dochter de buurman. Die alarmeerde de politie nadat niemand de deur opende, en redde zijn buurvrouw zo. “Gelukkig”, zegt Holt. “Ik wilde echt niet sterven.” De 32-jarige dader kon gearresteerd worden.