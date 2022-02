Onder andere op de Venlosesteenweg was de trajectcontrole plots geactiveerd zonder aankondiging. — © Dick Demey

Maaseik

Bij heel wat Maaslandse gezinnen viel de voorbije dagen de ene na de andere flitsboete in de bus, nadat twee weken geleden in alle stilte twee trajectcontroles in de regio werden geactiveerd. “Een vriend heeft al elf boetes verzameld”, zucht een Kinrooienaar.