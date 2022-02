Gênante blunder: Nederlandse minister van Volksgezondheid weet niet hoelang coronapatiënt in isolatie moet

Dagelijks testen vele tienduizenden Nederlanders positief op het coronavirus. Zij moeten van de overheid minimaal zeven dagen in isolatie. Pas wie na zeven dagen 24 uur klachtenvrij is, mag weer naar buiten. De isolatieperiode duurt maximaal veertien dagen.

Bij talkshow Beau bleek dat minister Kuipers dat niet wist. De Telegraaf-commentator Wouter de Winther stelde hem de vraag of de isolatieperiode nu zeven dagen duurt. “Ehhh, dat exact, eh, om en nabij”, antwoordde Kuipers. Of die periode verkort zou kunnen worden, kon de minister niet zeggen. “Het is de vraag: hoe veilig kan dat?”, stelde hij.

Uitval

Door het hoge aantal coronabesmettingen is de uitval op het werk hoog: in allerlei sectoren ontstaan problemen. Zo vallen treinen uit, worden klassen naar huis gestuurd en worden vluchten geschrapt. Kuipers erkent dat dit een probleem is. Hij wijst er ook op dat de zorg nog altijd last heeft van instroom van coronapatiënten.

Het kabinet maakte vanavond bekend dat het van plan is om vanaf volgende week vrijdag de coronaregels flink te versoepelen. Zo mag de horeca dan tot 1 uur ’s nachts open. Ook vervalt de anderhalvemeterregel op veel plekken. Volgens Kuipers is het wettelijk gezien niet mogelijk om eerder dan volgende week vrijdag te versoepelen.