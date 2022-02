Playboy trok spoor van gebroken harten én portemonnees door Europa: ‘Tinder-swindler’ leidt opnieuw luxeleventje na ingekorte celstraf

Hij was als kind voorbestemd voor een leven in het teken van God, met stemmige zwarte kleding, zedig gedrag en voortdurende bijbelstudie. Het werden flitsende Gucci-shirts, grootschalige zwendel en een van de meest opzienbarende Netflix-documentaires ooit. Shimon Yehuda Hayut, ofwel de ’Tinder Swindler’, lichtte jarenlang talloze vrouwen op, maar leidt nog steeds een, zo lijkt het, luxeleven in de duurste stad ter wereld, Tel Aviv.