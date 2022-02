Drugsproces tegen Frank ‘De Tank’ en Dikke Nordin ligt stil: rechtbank gewraakt door advocaten Nordin

Het wrakingsverzoek werd ingediend door de advocaten van Nordin E.H., een van de vermeende leiders van de organisatie tegen wie donderdag vijftien jaar cel gevorderd werd. De advocaten hadden donderdag extra tijd gevraagd om schriftelijk te reageren op de vordering van het parket. De rechtbank wilde de vastgelegde pleitdata behouden en wilde dat de pleidooien vandaag zouden starten, we voegde ze een extra dag toe voor bijkomende pleidooien. Enkele advocaten bleven aandringen om de agenda aan te passen waarop de rechtbank de zitting donderdag nogal abrupt schorste.

Voor de advocaten van Nordin E.H. was dat voldoende om de rechtbank te schorsen. Of enkel tegen de voorzitter van de AC8-kamer of ook tegen haar mederechters een wrakingsverzoek ingediend werd, is niet duidelijk. Louis De Groote, de advocaat van Nordin E.H., wil vrijdag geen commentaar kwijt bij het verzoek.

De rechtbank heeft nu 48 uur de tijd om een verklaring op te stellen waarin ze duidelijk maakt of ze al dan niet vrijwillig een stap opzij zet. Als ze niet op het wrakingsverzoek ingaat moet de wrakingskamer van het hof van beroep in Antwerpen beslissen of het verzoek gegrond is. Het verzoek betekent alleszins dat het proces zeker vertraging oploopt. Als andere rechters over de zaak moeten oordelen zullen zij het enorme dossier nog volledig moeten lezen. En zelfs als na tussenkomst van het hof van beroep de huidige rechters mogen blijven zetelen, zullen er nieuwe pleitdata gezocht moeten worden. Met de drukke agenda van zowel de drugskamer als de verschillende advocaten zal dat allicht niet van een leien dakje gaan.

Wrakingsverzoeken niet uitzonderlijk

Het is niet uitzonderlijk dat in grote drugsprocessen wrakingsverzoeken ingediend worden. In het onderzoek tegen de clan Y. uit Antwerpen-Noord probeerde kopstuk Muhsin Y. de onderzoeksrechter te wraken omdat die zich ‘vijandig’ zou hebben opgesteld. Het hof van beroep wees dat wrakingsverzoek af, de onderzoeksrechter mocht aanblijven. Ook in de zaak rond de Octopusbende, een stel jonge Amsterdammers die in Antwerpse loods betrapt waren met dik vier ton cocaïne, werd een wrakingsverzoek ingediend tegen de rechters van de drugskamer. Ook dat verzoek werd afgewezen door het hof van beroep.

Recent werden ook in andere mediatieke processen (onderzoeks)rechters gewraakt. In dossier Propere Handen werd de Tongerse onderzoeksrechter Joris Raskin met succes gewraakt omdat hij lid was geweest van de licentiecommissie van de KBVB. In diezelfde zaak dienden advocaten Hans Rieder en Frank Scheerlinck nadien ook een wrakingsverzoek in tegen de Kamer van Inbeschuldigingstelling omdat die niet objectief zou kunnen oordelen over de gebruikte opsporingsmethoden.