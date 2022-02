Het is zo goed als zeker, vandaag kondigt het Overlegcomité code oranje aan. En als het van biostatisticus Geert Molenberghs afhangt, kunnen we in maart zelfs overschakelen naar code geel op de coronabarometer. Zitten we straks echt in het ‘Rijk der Vrijheid’? “We moeten af van het idee dat code oranje of geel betekent dat het voorgoed voorbij is.”