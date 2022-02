Vliegtuig maakt noodlanding door slang in cabine: “Heel uitzonderlijk, maar kan in elk vliegtuig gebeuren”

Paniek op een vlucht van AirAsia van Kuala Lumpur naar Tawau: tijdens het vliegen merkten passagiers plots op dat er een slang aan boord was geraakt. Een van de passagiers deelde de beelden op TikTok, die intussen al bijna 2 miljoen keer werden bekeken in de paar uur dat ze online staan.

Er was een noodlanding nodig om het reptiel uit het vliegtuig te krijgen. De vliegtuigmaatschappij benadrukt in een persbericht dat er niemand gewond is geraakt. “Het is een heel uitzonderlijk incident, dat zich aan boord van eender welk vliegtuig kan voordoen”, klinkt het nog.

Hoe de slang aan boord is geraakt, is niet duidelijk.