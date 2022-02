Zij staan niet te springen om truckers van Vrijheidskonvooi straks te takelen: “Normaal helpen we hen, nu worden we plots vijand”

Blokkades met trucks. In Canada zitten ze er al dik twee weken mee. Misschien is het volgende week ook ons probleem, als het Vrijheidskonvooi in Brussel de boel komt blokkeren. In Canada wil de politie takeldiensten in schakelen, maar de takelbedrijven in ons land zien dat niet meteen zitten. En het blijkt ook niet zo eenvoudig om een truck te slepen, zeker als de chauffeur niet wil meewerken.