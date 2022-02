Tragisch ongeval: 12-jarige jongen verongelukt met auto van zijn ouders

Een twaalfjarige jongen is in Ierland op tragische wijze om het leven gekomen. Het kind was in de auto van zijn ouders gekropen en weggereden, maar botste met een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde vrijdag rond 2 uur ‘s nachts in het Ierse stadje Adare. De jongen was in de auto van zijn ouders gekropen en was gaan rijden, waarna hij botste met een vrachtwagen. De bestuurder daarvan, een veertiger, raakte niet gewond maar is wel in shock. De politie heeft de omgeving afgesloten en onderzoeken de omstandigheden van het ongeval.