AA Gent zonder Joseph Okumu naar Eupen. Michael Ngadeu is terug in het land: “Maar hij trainde nog niet met de groep”

De vraag brandde de voorbije dagen op de lippen van heel wat Gentse fans: is Michael Ngadeu dit weekend opnieuw van de partij bij de Buffalo’s? Hein Vanhaezebrouck kon alvast geen absolute duidelijkheid bieden: “Mike is terug maar heeft nog niet getraind. Er staat vanmiddag wel nog een training op het programma natuurlijk”, hield de Gentse coach toch een slag om de arm.

“Okumu zal er dit weekend zeker niet bij zijn”, had Vanhaezebrouck ook minder goed nieuws te melden uit de Gentse ziekenboeg. “Misschien kan Joseph volgende week wel opnieuw aansluiten, dat is nog niet zeker. Hij heeft dan ook een klein letsel aan de adductoren en is er daardoor morgen zeker niet bij.”

Hierdoor moet HVH in zijn defensie dus sowieso opnieuw puzzelen en stijgen ook weer de speelkansen van Jordan Torunarigha: “Jordan heeft veel kwaliteiten. Jullie hebben hem ontdekt tegen Brugge. Ik zag hem verschillende matchen aan het werk. Het is een interessante speler voor ons. Jammer dat we geen optie konden bekomen. Maar je weet nooit wat er nog kan komen.”

“Het is al lang geweten dat we achterin heel krap zaten. We zijn de periode voor nieuwjaar goed doorgekomen maar dan zijn we met 2 covid-gevallen en de afwezigheid van Ngadeu en Marreh in de problemen gekomen. We zijn dan ook blij dat we er iemand konden bijhalen. Ook Cissé is bij de A-kern gehaald en zo zijn we beter gewapend om een blessure op te vangen of iemand te laten rusten. Dat is één zorgsector die voor mij nu toch even voorbij is.”

Na zijn puik debuut tegen blauw-zwart verwacht HVH nu wel dat zijn Duitse verdediger bevestigt: “Ik wilde hem absoluut laten spelen tegen Brugge, om het Belgische voetbal meteen te ervaren op topniveau. Na twee inloopmatchen heeft hij duidelijk dingen opgestoken en nu moet hij bevestigen als hij speelgelegenheid krijgt tegen mindere tegenstanders, die hij allicht nog niet aan het werk zag maar hij moet in staat zijn om de juiste beslissingen te nemen.”

“Topcol van eerste categorie”

Vanhaezebrouck beseft dat zijn team – ondanks die zege in Brugge – zich nog steeds amper een misstap kan permitteren: “Er wacht ons nog een lang stuk. Vorig jaar hebben we een eindsprint moeten doen maar nu is het geen sprint maar een serieuze beklemming, een topcol van eerste categorie waarbij je acht matchen moet afwerken maar eigenlijk niets mag laten liggen.”

“Een zege in Brugge doet altijd goed, elke overwinning doet goed. Maar we hadden geen gebrek aan vertrouwen. Dat hebben we nog nooit gehad. Maar we moeten regelmatiger worden. Dat zal nu ook het geval zijn want we hebben ons in de competitie in een vrij moeilijk parket geduwd. Vooral in de maand januari, maar dat was eigenlijk ook het geval in de eerste twee maanden van de competitie, toen lieten we ook veel punten liggen.”

Daarbij valt vooral op hoe AA Gent er nauwelijks in slaagt om een achterstand om te buigen in een overwinning: “Er zijn voldoende kansen geweest in die matchen dat we op achterstand kwamen om de situatie recht te trekken. Als je grote kansen krijgt maar niet scoort, wordt het moeilijk.”

“We hebben ook al vaak niet gescoord, veel te vaak zou ik zeggen. Daarom speelden we vaak 0-0. Het is het probleem dat altijd terugkeert. Het is niet dat we geweldig onder de indruk zijn van die achterstand, we blijven ook gewoon kansen creëren en spelen zeer dominant maar scoren niet altijd. Nee, dat heeft niets te maken met mentale weerbaarheid.”