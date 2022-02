Felice Mazzu is ondanks indrukwekkende reeks nog steeds op zijn hoede: “Opletten voor decompressie”

Het doel van competitieleider Union in de laatste acht wedstrijden van de reguliere competitie? De concurrentie niet dichterbij laten sluipen in het klassement. Als Union zijn voorsprong van tien punten kan behouden na 34 speeldagen, neemt het een flinke optie op de titel. De druk die daarmee gepaard gaat, houdt coach Felice Mazzu (55) niet wakker. “Het interesseert me niet als jullie denken dat we kampioen zullen worden, het enige wat mij interesseert is de volgende wedstrijd”, citeerde Mazzu zijn Spaanse collega Pep Guardiola, die zelf op titelkoers is met Manchester City.

Dat Union na de topprestaties van de afgelopen weken een échte titelkandidaat is, kan niet meer ontkend worden. Toch neemt Mazzu het woord titel nog niet in de mond. De 55-jarige succescoach blijft namelijk op zijn hoede, ook al treft Union in de laatste acht wedstrijden van de reguliere competitie nog maar één ploeg uit de top acht. “Men zegt nu dat het makkelijker zal worden omdat we tegen lager geklasseerde ploegen spelen, maar we moeten opletten voor decompressie. We moeten elke wedstrijd met dezelfde mentaliteit en grinta aanvatten, of we nu tegen Anderlecht, Antwerp of Sint-Truiden spelen. Elke match moet even serieus genomen worden als we willen blijven staan waar we nu staan en als we aan de Champions’ play-offs willen deelnemen. We hebben respect voor elke tegenstander.”

“Het verhaal van een wedstrijd hangt van verschillende factoren af”, gaat Mazzu verder. “Maar vooral van de mentaliteit en de wil om te winnen. We toonden dit seizoen al dat we steeds voor elkaar door het vuur gaan, en dat mag niet veranderen. We proberen plezier te hebben, en natuurlijk is er veel vertrouwen binnen de spelersgroep. Er wordt vaak gelachen, en dat moet ook kunnen. Maar als er gewerkt moet worden, wordt er zeker ook gewerkt. We behouden dezelfde werklust op training als voordien, en focussen ons steeds op de volgende wedstrijd. Om het op dezelfde manier als Guardiola te zeggen: Het interesseert ons niet als jullie denken dat we kampioen zullen worden of als jullie denken dat wij de beste ploeg van de competitie zijn. Het enige wat me interesseert, is de volgende wedstrijd.”

© BELGA

Intelligente spelerskern

Dat de hele kern steeds dezelfde werklust toont, is misschien wel opvallend te noemen. Mazzu maakt namelijk bijna altijd gebruik van dezelfde spelers, waardoor sommigen steeds weer uit de boot vallen. “Maar we hebben het geluk te beschikken over een enorm intelligente spelersgroep”, legt Mazzu uit. “Het is veel makkelijker voor een staf en een trainer om spelers die minder vaak aan bod komen toch met een glimlach op het trainingsveld te zien verschijnen. Natuurlijk werken de positieve resultaten de goede groepssfeer in de hand, maar we blijven ook met spelers praten en respecteren iedereen. Het is namelijk niet altijd evident voor een voetballer om bepaalde keuzes te begrijpen.”

Mazzu zal alleszins een klein beetje moeten schuiven in zijn opstelling voor de wedstrijd tegen Sint-Truiden van komende zondag. Siebe Van der Heyden, die tegen Antwerp zijn tiende kaart van het seizoen pakte, is namelijk voor de volgende twee wedstrijden geschorst. Mogelijks maakt winteraanwinst Koki Machida dus zijn debuut voor de Unionisten. Lapoussin en Kozlowski zijn opnieuw inzetbaar, maar voor Kaoru Mitoma komt de wedstrijd van zaterdag wel nog te vroeg.