Welke druk? Alfred Schreuder haalt schouders op na kritiek, en vraagt geduld: “Ik weet zeker dat het goed komt”

Te traag, te doorzichtig, te complex en een gebrek aan duidelijkheid: de kritiek die Alfred Schreuder en Club Brugge de afgelopen week moesten slikken, is niet min. Het feit dat Union twaalf punten uitliep en momenteel eigenlijk de enige titelkandidaat is, is één iets. Maar het liep tegen Gent voor geen meter, en dat maakt een inhaalrace vandaag onrealistisch. “Kritiek mag er altijd zijn, en dat is normaal als Club Brugge thuis verliest”, vindt Alfred Schreuder. “Dat is prima, maar ik sluit mij daarvan af. Maar wij werken verder en doen onze job. We hebben nu een volledige trainingsweek gehad waarbij ik heel wat goede dingen gezien heb.” Kortom: de Nederlander ligt niet wakker van wat een handjevol analisten in België van zijn wittebroodsweken vindt. “Neen, dat laat me koud”, klinkt het stellig. “Gelukkig heb ik bij meerdere grote clubs gewerkt, dus ik weet wat druk is. De foutenmarge is inderdaad klein geworden: verliezen tegen Charleroi zou zonde zijn. Ik zou ook liever eerste staan. Maar we zijn wel de enige topploeg waar Union niet van kon winnen.”

Intelligentie

Dat Schreuder meer controle vraagt, ziet de man niet als een gebrek aan diepgang. “Of 4-3-3 niet beter is dan 3-5-2, gezien mijn kern? Als je goed gekeken hebt, zag je dat Buchanan in balbezit een pure linksbuiten was. En Skov Olsen was na de rust ook een flankaanvaller. Jullie hebben toch ook alle wedstrijden gezien? Was er op Kortrijk dan geen diepgang, misschien? Ik verwacht beterschap tegen Charleroi, want tegen Gent miste ik inderdaad diepgang en een versnelling. De spelers moeten weten wanneer ze die moeten zoeken, maar soms vergt dat een andere denkwijze of tijd. Ik heb graag dat een opbouw rustig begint, maar dat we daarna het goede moment vinden om toe te slaan. We hebben veel intelligente spelers in de kern. Het is leuk om te zien hoe ze dat beheersen. Kijk naar een Charles De Ketelaere.”

© BELGA

Tijd en geduld zullen raad brengen, zegt Schreuder. Al heeft blauw-zwart natuurlijk geen zesweekse voorbereiding. “Ik weet zeker dat het goed komt. Ik zie mijn spelers elke dag bezig, en ik zie ook welke chemie er tussen hen ontstaat”, knikt Schreuder. “Natuurlijk ben je in het begin wat zoekende, want je probeert de kenmerken van je spelers te koppelen aan elkaar. Recent hebben we nu nog drie nieuwe jongens gekregen die ik - zonder schade aan het systeem - probeer in te passen. Momenteel is het beste elftal nog moeilijk te zien: er zijn meerdere jongens die kunnen spelen. Maar nogmaals: we hebben ook geen voorbereiding samen gekregen.” Kortom: Charleroi moet een statement worden. “Wat deze groep nog nodig heeft? Vertrouwen, en dat krijgen ze van ons. Natuurlijk is er een bepaalde inhoud van mijn systeem, maar tijdens de match moet het meer van nature gaan.